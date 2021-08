Calciomercato Napoli, tre centrocampisti in lista: occhi anche su Nandez

Calciomercato Napoli: Giuntoli ha messo nel mirino tre centrocampisti, piace anche Nandez del Cagliari

In questi ultimi due giorni di calciomercato, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli proverà a regalare a Luciano Spalletti il mediano tanto richiesto questa estate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe in tre ora i centrocampisti a giocarsi l’arrivo in azzurro.

In pole position ci sarebbe Anguissa del Fulham, 25 enne camerunese. Ma nelle ultime ore sarebbero spuntati anche due calciatori provenienti dalla nostra Serie A: Nahitan Nandez del Cagliari e Jerdy Schouten del Bologna.