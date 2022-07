Kepa, Lo Celso, Raspadori e Simeone: sono questi gli obiettivi in entrata più concreti del calciomercato del Napoli

Il Napoli è al lavoro nel calciomercato per completare la rosa per la prossima stagione. Dopo gli acquisti di Kim e Kvaratskhelia, i partenopei non hanno finito con le entrate.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la lista degli obiettivi del Napoli è composta da Kepa, Lo Celso, Raspadori e Simeone.