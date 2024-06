Calciomercato Napoli, proposto rinnovo a Kvaratskhelia: ecco cosa succede in caso di MANCATO accordo

Kvicha Kvaratskhelia è il nome più chiacchierato in orbita Napoli in questo periodo tra rinnovo e le voci di addio

Arrivano novità sul rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli che ha trovato contro il Portogallo il primo gol di questo Europeo con tanto di storica qualificazione agli ottavi di finale.

Secondo La Repubblica, c’è stato un blitz in Germania della società per cercare di rinnovare a 5 milioni più bonus. In caso di mancato accordo, il giocatore rimarrebbe lo stesso.