Calciomercato Napoli, primo colpo vicino: contatti intensificati per Kaio Jorge

Calciomercato Napoli: gli azzurri hanno intensificato i contatti per Kaio Jorge che potrebbe così essere il primo acquisto estivo

Il Napoli si prepara alla prossima stagione mettendo già nel mirino il primo colpo per il calciomercato estivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, gli azzurri avrebbero intensificato i contatti con il Santos per Kaio Jorge.

Il giovane attaccante classe 2002 è considerato uno dei nuovi talenti emergenti del calcio brasiliano e con la Nazionale verdeoro ha conquistato anche il Mondiale Under 17. Il Napoli accelera e potrebbe chiudere l’affare entro i prossimi 10 giorni.