Napoli, le mosse del mercato di gennaio

Il Napoli sembra voler intervenire sul mercato per rinforzare la rosa di Spalletti, ma non su altri attaccanti dopo l’infortunio di Osimhen

Manovre di mercato in casa Napoli. I partenopei, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport starebbero già pensando a gennaio.

Un mercato di riparazione a tutti gli effetti per gli azzurri, orfani di Anguissa e Osimhen per diverso tempo. Le direttive di Spalletti però vanno in tutt’altra direzione e le richieste del tecnico di Certaldo sono quelle di un terzino sinistro. Non un’attaccante ma un terzino per completare un organico già forte anche senza i due trascinatori sin qui del Napoli