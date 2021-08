Calciomercato Napoli, summit per i rinforzi chiesti da Spalletti

Calciomercato Napoli, gli azzurri pronti a programmare le prossime mosse per accontentare le richieste del tecnico

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Napoli è in programma un incontro tra De Laurentiis, Giuntoli, Spalletti e l’amministratore delegato Chiavelli per discutere delle prossime mosse da fare sul mercato. Nel mirino un terzino sinistro e un rinforzo a centrocampo, chiesti a gran voce dall’allenatore.

Per il primo profilo è sfida a due tra Emerson Palmieri (valutato 20 milioni dal Chelsea) e Reinildo Mandava del Lille. Per rinforzare la mediana, invece, piace e non poco Berge che potrebbe lasciare lo Sheffield United con l’arrivo di Ronaldo Vieira.