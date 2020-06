Calciomercato Napoli, tutti pazzi per Koulibaly in Premier League

Dall’Inghilterra: Napoli riconsidera la valutazione di Koulibaly, molti club di Premier League pronti a dare vita ad un’asta per il difensore

Il futuro di Kalidou Koulibaly al momento è incerto. Il calciatore del Napoli vanta diversi estimatori all’estero, in particolare in Inghilterra.

Secondo quanto riportato da The Sun, il Manchester United sarebbe pronto a offrire 70 milioni di sterline per il centrale senegalese. Oltre ai Red Devils, in Premier League il difensore piace molto anche a Manchester City, Tottenham, Liverpool e Newcastle.