Newcastle, si sogna in grande: obiettivo Coutinho

L’arrivo della nuova proprietà spinge l’ambiente del Newcastle a sognare in grande per il futuro. Idea Coutinho per l’attacco

L’arrivo di un fondo arabo che ha rilevato il Newcastle ha sconvolto il calcio inglese. Il club, adesso, sogna un mercato in grande per i prossimi mesi, dove si punterà sicuramente ai piazzamenti di maggior prestigio in Premier League.

Come riferito da Sport, per raggiungere questi obiettivi, la società bianconera starebbe seguendo anche Philippe Coutinho, ormai fuori dal progetto tecnico del Barcellona. Per il brasiliano sarebbe un ritorno in Inghilterra dopo la parentesi al Liverpool.