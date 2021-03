Calciomercato, non solo Serie A per Sarri: c’è anche un’ipotesi Turchia

Maurizio Sarri potrebbe presto tornare in panchina con una destinazione a sorpresa: le ultime sul tecnico ex Juve

Clamorosa indiscrezione su Maurizio Sarri: il tecnico, esonerato dalla Juventus lo scorso agosto dopo l’uscita dalla Champions League per mano del Lione, potrebbe tornare in panchina.

Come riportato dal sito turco ajansspor.com, Sarri sarebbe il candidato numero uno per la panchina del Fenerbahce. Al momento il ruolo da allenatore del glorioso club turco è occupato dall’ex Inter Emre Belozoglu, ex ds del club.