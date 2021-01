Il Parma insiste per Joshua Zirkzee del Bayern Monaco. In difesa piace Mateo Musacchio, in scadenza di contratto con il Milan

Il Parma non si ferma. Dopo Andrea Conti e Vasileios Zagaritis, in difesa potrebbe arrivare anche Mateo Musacchio. Il centrale argentino classe ’90 è in scadenza di contratto con il Milan.

Come riportato da Sky Sport, arriverà anche un rinforzo in attacco. I gialloblù stanno trattando con il Bayern Monaco per Joshua Zirkzee, olandese classe 2001.