Calciomercato Parma, si punta su Ravaglia per la porta. La POSIZIONE del Bologna sul ragazzo

Calciomercato Parma, per la porta si punta tutto su Ravaglia. Ecco la POSIZIONE del Bologna sul suo giovane rossoblu

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Parma è fortemente intenzionato a potenziare la porta, ma dall’altra parte il nome in cima alla lista non è sicuramente facile da portare alla corte emiliana.

Nel mirino il bolognese Federico Ravaglia (classe ’99), per quanto il Bologna non voglia assolutamente cederlo dopo le prestazioni fatte in questa stagione nonostante la panchina.