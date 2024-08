Calciomercato Parma, il NO della Roma per Jovic aumenta le possibilità dei crociati? LE ULTIME

Calciomercato Parma, il NO della Roma spinge per l’acquisto del centravanti Jovic? Le ultime sul futuro del serbo

Il futuro di Luka Jovic resta un rebus per il calciomercato Milan. Dopo l’arrivo di Alvaro Morata, i rossoneri spingono per l’acquisto di un nuovo attaccante e lo avrebbero individuato in Tammy Abraham della Roma. Una squadra interessata però al centravanti era il Parma, e forse il no dei giallorossi può essere decisivo (e di conseguenza i crociati essere una soluzione), come spiega Sky Sport.

DETTAGLI – «Era già una notizia la possibilità di inserirlo nella trattativa per Abraham con la Roma, il suo nome però non soddisfa De Rossi. Si valutano dunque altre opzioni. Il Milan cercherà quindi prima di vendere il serbo e poi di prendere l’attaccante inglese».