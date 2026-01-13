Calciomercato Pisa: Louis Thomas Buffon lascia i toscani? Il figlio di Gigi può approdare in quella squadra. Cosa succede

Calciomercato Pisa: Louis Thomas Buffon fa le valigie a gennaio? Il figlio di Gigi può trasferirsi in quella squadra. Cosa sta accadendo

Il calciomercato riserva sempre storie affascinanti, incroci di destini e cognomi che pesano come macigni sulla maglia. L’ultima suggestione in ordine di tempo riguarda la Juve Stabia, che avrebbe messo gli occhi su un profilo dal pedigree illustre: Louis Thomas Buffon. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, le Vespe hanno mostrato un interesse concreto per il giocatore di proprietà del Pisa, avviando i primi contatti per un trasferimento con la formula del prestito.

Un Buffon all’attacco: il profilo

Nato nel 2007, Louis Thomas è il primogenito di Gianluigi Buffon e della modella Alena Seredova. Ma attenzione a non farsi ingannare dal DNA: Louis ha scelto una strada diametralmente opposta a quella del padre. Nessun guanto e nessuna porta da difendere; il ragazzo è un attaccante. Punta centrale dotata di un fisico imponente e di buona tecnica, Louis milita attualmente nel Pisa. In Toscana sta compiendo il suo percorso di crescita, cercando di scrollarsi di dosso l’etichetta di “figlio di” a suon di gol e prestazioni, lavorando sodo per costruirsi una carriera basata sui propri meriti sportivi.

La strategia della Juve Stabia

L’interesse della Juve Stabia nasce dalla volontà di rinforzare il proprio reparto offensivo con un giovane affamato e di prospettiva. La piazza di Castellammare di Stabia, nota per il suo calore e la sua passione, potrebbe rappresentare l’ambiente ideale per il ragazzo per fare esperienza e maturare lontano dai riflettori che inevitabilmente lo seguono. Il Pisa, dal canto suo, non vorrebbe perdere il controllo sul giocatore e vede di buon occhio la soluzione del prestito secco: un modo per permettere a Buffon Jr. di accumulare minutaggio prezioso e tornare alla base più pronto e formato. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, la Serie B accoglierebbero un cognome storico.