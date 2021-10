Premier League, lotta tra Liverpool e Newcastle per Dembélé

Dembélé in uscita dal Barcellona. Sfida tra Newcastle e Liverpool per portare il francese in Premier League

Secondo quanto riferito dal portale inglese Team Talk, il Liverpool e il Newcastle avrebbero messo gli occhi su Ousmane Dembélé. I due club di Premier League sarebbero interessati a sferrare l’assalto già a gennaio.

L’alternativa è il colpo a parametro zero per la prossima stagione, visto che è in scadenza di contratto con il Barcellona.