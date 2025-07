Calciomercato Real Madrid: in chiusura lo scambio con il Benfica. Operazione ai dettagli tra il club blanco e quello lusitano

Il Real Madrid è a un passo dal chiudere un’importante operazione per rinforzare la propria difesa, in particolare la corsia di sinistra. Il club blanco sta per definire l’acquisto di Álvaro Carreras dal Benfica, in una trattativa complessa che ha visto un’accelerazione decisiva nelle ultime ore secondo Fabrizio Romano. L’accordo, ormai ai dettagli, non è un semplice trasferimento, ma un’operazione articolata che include anche il passaggio del giovane talento madridista Rafael Obrador al club portoghese.

Secondo le ultime indiscrezioni, le due società sono pronte a completare l’intesa nei prossimi giorni. La struttura dell’affare prevede che il Real Madrid paghi una cifra fissa per il cartellino di Carreras, ma la chiave per sbloccare la trattativa è stata l’inclusione di Obrador. Il terzino del Real Madrid Castilla si trasferirà al Benfica, una soluzione che soddisfa tutte le parti: i portoghesi si assicurano un giovane di grande prospettiva, mentre i madrileni abbassano l’esborso economico per arrivare al loro obiettivo principale.

Per Álvaro Carreras, classe 2003, si tratta di un grande ritorno a casa. Cresciuto ne “La Fábrica”, l’acclamato settore giovanile del Real Madrid, si era poi trasferito al Manchester United prima di esplodere definitivamente con la maglia del Benfica. Le sue ottime prestazioni in Portogallo hanno convinto il club che lo ha cresciuto a investire per riportarlo alla base, dove andrà a completare un reparto di terzini sinistri di livello mondiale, pronto a competere per un posto da protagonista.

L’operazione è considerata in dirittura d’arrivo, con l’annuncio ufficiale e il definitivo “here we go” attesi a breve. Con questo doppio movimento, il Real Madrid non solo si assicura un giocatore pronto e di grande potenziale come Carreras, ma garantisce anche a Rafael Obrador un percorso di crescita ideale in un top club europeo come il Benfica, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti. Un’altra mossa strategica per il club campione d’Europa, che continua a pianificare il futuro senza perdere di vista il presente.