Calciomercato Roma, agente Montiel: «E’ tempo di fare salto in Europa»

Il procuratore di Montiel, giovane talento del River Plate e obiettivo della Roma, apre al trasferimento del suo assistito in Europa

Marcelo Carracedo, agente di Gonzalo Montiel, obiettivo di mercato della Roma, è intervenuto ai microfoni di ole.com.ar per parlare del futuro del giovane difensore del River Plate.

«Non credo che ci sarà un’offerta da West Ham per Gonzalo. Sta per fare il salto in Europa, è tempo per lui di farlo e in una delle 3 o 4 leghe migliori. Ci sono molti club interessati a lui».