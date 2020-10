Calciomercato Roma: alzata l’offerta per Smalling. In alternativa Rudiger

Tiene banco in casa Roma la questione centrale difensivo: alzata l’offerta per Chris Smalling, pupillo di Fonseca

Chris Smalling è l’obiettivo numero 1 della Roma. Paulo Fonseca non ha mai fatto mistero di rivolere in rosa il difensore inglese, tra i migliori nella scorsa stagione.

Come riportato da Sky Sport, l’offerta è stata alzata a 15 milioni più bonus. In alternativa, qualora lo United non cedesse alle lusinghe, la Roma pensa al ritorno di Antonio Rudiger e a Sokratis Papastathopoulos, sondato anche dal Napoli.