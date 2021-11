Calciomercato Roma, il Bologna mette gli occhi su due giallorossi

Il Bologna avrebbe messo nel mirino per il mercato di gennaio almeno due giocatori della Roma: Perez e Reynolds piacciono ai rossoblù

Il mercato non dorme mai e lo sa bene lo Roma che nell’ultimo periodo è al centro di diverse voci sia in entrata e sia in uscita. Stavolta si tratta di possibili cessioni per i giallorossi.

Al Bologna piacciono due giocatori della Roma: Reynolds, che non sta trovando tanto spazio con Mourinho, e Carles Perez, anche lui poco utilizzato anche se ultimamente si sta ritagliando il posto. A riferirlo il Resto del Carlino.