Calciomercato Roma, sirene inglesi per Borja Mayoral

Sirene inglesi per Borja Mayoral della Roma: la Fiorentina avvisata nella corsa per l’attaccante spagnolo poco utilizzato da Mou

La Roma cederà a gennaio l’attaccante Borja Mayoral, utilizzato pochissimo da Mourinho l’attaccante spagnolo ha interessamenti dall’estero.

Sirene inglesi per Mayoral, come riporta il Sun, ci sarebbe il Crystal Palace sull’attaccante spagnolo di proprietà del Real Madrid e in prestito ai giallorossi. La Fiorentina, dunque, dovrà stare attenta alla concorrenza.