Roma, futuro di Florenzi da decidere: Valencia e due italiane sul laterale

Dialogo tra Florenzi e la Roma per decidere il suo destino: ecco le opportunità per il giocatore in vista della prossima stagione

La Roma ha trovato l’accordo con il Valencia per il prolungamento del prestito di Alessandro Florenzi fino al termine della stagione. Il calciatore ha inoltre avuto un colloquio con la società per ottenere novità sul suo futuro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il laterale di proprietà dei giallorossi si trova bene in Spagna e potrebbe restare in Liga. Qualora Roma e Valencia non dovessero riuscire a trovare un accordo, si potrebbe concretizzare un ritorno in Serie A. Fiorentina e Atalanta sono fortemente interessate al 29enne.