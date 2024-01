Calciomercato Roma, UFFICIALE l’arrivo di Huijsen: la formula

La Roma ha ufficializzato l’arrivo di Dean Huijsen, difensore centrale olandese, dalla Juventus. I dettagli

La Roma, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’arrivo di Dean Huijsen in prestito dalla Juventus.

COMUNICATO ROMA – «L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Dean Huijsen dalla Juventus a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Difensore classe 2005, nato in Olanda ad Amsterdam, Huijsen ha già esordito in Serie A e fa parte della nazionale olandese under 19».