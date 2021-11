Calciomercato Roma, torna in auge il nome di Xhaka

La Roma di Josè Mourinho cerca rinforzi per la linea mediana e torna in auge il nome di Granit Xhaka dell’Arsenal

Il mercato della Roma è in fermento in questi giorni e lo sarà fino a gennaio, quando poi effettivamente inizierà la sessione vera e propria. Non è una novità che i giallorossi cerchino rinforzi sulla fascia destra e nella linea mediana. Mourinho ha espresso più volte la necessità di avere nuovi giocatori e la società sta lavorando per accontentarlo.

Secondo quanto riporta dalla BBC, la Roma avrebbe rimesso in cima alla lista dei desideri Granit Xhaka. Centrocampista svizzero dell’Arsenal già cercato in estate. A gennaio l’assalto del club capitolino potrebbe essere ancor più efficace.