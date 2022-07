Calciomercato Salernitana, è fatta con la Juventus per il passaggio a titolo definitivo di Kastanos ai granata

É fatta per il passaggio a titolo definitivo tra la Salernitana e la Juventus per Kastanos. La Salernitana, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha lavorato intensamente con la Juventus negli ultimi giorni per il ritorno del calciatore cipriota.

Adesso però sono stati definiti anche gli ultimi dettagli e dunque Kastanos è pronto a trasferirsi in Campania, alla Salernitana, dove ha giocato già nell’ultima stagione di Serie A.