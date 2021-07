Calciomercato Salernitana, arriva Jaroszyński. Tentativo per Piccoli

La Salernitana lavora per rinforzare la squadra in vista della Serie A: torna Jaroszynski mentre si fa un tentativo per Piccoli

Paweł Jaroszyński torna alla Salernitana. Il difensore polacco, infatti, è a Salerno dove sosterrà le visite mediche dopo l’accordo con il Genoa: di nuovo in granata dopo lo scorso anno. Come riporta Sky Sport, l’affare è andato in porta.

E per l’attacco, dopo le voci su Pettinari e La Gumina, si proverà a fare un tentativo per Piccoli dell’Atalanta, accostato all’Empoli.