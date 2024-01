Calciomercato Salernitana, Sabatini scatenato in entrata

La Salernitana con le indicazioni di Walter Sabatini sta lavorando al mercato in entrata ed è in atto una vera e propria rivoluzione

I campani, infatti, sono pronti a calare un tris di acquisti dopo l’arrivo di Pierozzi in prestito dalla Fiorentina: Majer (Cremonese) e Bonazzoli (Verona). I granata hanno chiesto anche Zanoli e Gaetano al Napoli: via libera per il terzino; mentre il centrocampista piace anche all’Empoli.