Calciomercato Sampdoria, D’Aversa cambia il futuro di Murillo

Calciomercato Sampdoria, il futuro di Murillo sembra destinato a cambiare: D’Aversa ha chiesto la sua permanenza in blucerchiato

Roberto D’Aversa, a quanto rivela Tuttosport, avrebbe chiesto la conferma di Jeison Murillo e la Sampdoria sarebbe intenzionata ad accontentare il tecnico. Lo scenario potrebbe mutare solo davanti a un’offerta definitiva per il trasferimento del difensore colombiano, che spinge per il ritorno in Spagna anche per motivi famigliari.

L’ex Inter è sotto contratto per ancora due anni e percepisce uno ingaggio molto alto per le casse blucerchiate. Questo è il motivo principale per cui la Sampdoria preferirebbe cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto al Valencia o al Celta Vigo. Ma in assenza di offerte risolutorie il suo destino è restare alla Sampdoria, complicando – di fatto – i piani doriani per la difesa.

