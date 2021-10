Calciomercato Sampdoria, tre nomi per gennaio: Faggiano al lavoro

Daniele Faggiano è al lavoro per portare volti nuovi nel calciomercato di gennaio: sono sue vecchie conoscenze

La Sampdoria per il calciomercato di gennaio punta vecchie fiamme per dare a D’Aversa i rinforzi giusti. Il ds Faggiano ha messo nel mirino vecchie conoscenze sue e del suo stesso allenatore.

Per la porta continua a piacere Sepe nel caso dovesse partire Falcone e servisse un vice-Audero. Per la difesa l’obiettivo è il terzino Laurini, che può giocare sia a destra che a sinistra. In attacco il nome è quello di Inglese, il cui ingaggio pesa sulle finanze del Parma, che quindi potrebbe essere propenso a liberarsene. Lo riporta il Secolo XIX.