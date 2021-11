Calciomercato Sampdoria, diversi i nomi sul tavolo di Ferrero e Faggiano

La Sampdoria fa un summit mercato fra Ferrero-Faggiano: tutti i nomi sul tavolo per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio

La Sampdoria sta cercando di studiare una strategia di mercato per gennaio. Ferrero vuole rinforzare la squadra e ha chiesto un summit con Faggiano e tutti i collaboratori. Sul tavolo sono tanti i nomi per i blucerchiati. in cima alla lista c’è il ritorno di Ramirez.

Non solo l’uruguaiano, ma si guarda anche in casa Torino: piacciono Baselli, Rincon e Verdi. La Sampdoria mette le mani avanti e inizia a guardarsi attorno per dare qualche innesto di valore a mister D’Aversa.

