Calciomercato Sampdoria: fissato il prezzo per la cessione di Damsgaard

Calciomercato Sampdoria, Damsgaard ha una quotazione di partenza molto elevata: fissato il prezzo per il centrocampista

I tifosi della Sampdoria hanno una certezza: difficilmente vedranno giocare Mikkel Damsgaard con la maglia blucerchiata anche la prossima stagione. Il centrocampista danese, 20 anni, sebbene venga dosata con il contagocce da Claudio Ranieri riesce sempre a mettersi in mostra, sia che giochi dall’inizio che uno scampolo di partita.

Il presidente Massimo Ferrero, che lo ha acquistato per sette milioni di euro, vede all’orizzonte una sicura plusvalenza. Fissato il prezzo di partenza, destinato a mutare negli ultimi due mesi di campionato a fronte di risultati positivi: 20 milioni di euro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Damsgaard è il terzo giovane talento per valore in Serie A: stessa valutazione per Wilfried Singo (Torino), meglio fa Gianluca Scamacca (25 milioni di euro) e in testa resta Dusan Vlahovic (40 milioni di euro).