Calciomercato Sampdoria, obiettivo incassare: la situazione in casa blucerchiata

Il primo obiettivo del calciomercato della Sampdoria è quello di incassare, ma il nuovo CdA si starebbe muovendo per abbassare la cifra utile

Daniele Faggiano, prima del terremoto che ha portato all’arresto, detenzione ed estromissione di Massimo Ferrero dalla Sampdoria, aveva indicato che la necessità primaria del calciomercato invernale sarebbe stata incassare almeno 25 milioni di euro. Oggi, con il nuovo CdA, sembra che la situazione sia notevolmente cambiata.

A quanto riporta Il Secolo XIX, il nuovo board della Sampdoria ha iniziato a lavorare ad alcune operazioni che potrebbero portare finanze in grado di abbassare di molto la cifra necessaria. C’è l’ipotesi della rateizzazione dell’irpef, in discussione in queste ore con il Governo, ma soprattutto varie operazioni finanziarie già in piedi con alcuni istituti di credito che, allontanato Ferrero, hanno ritrovato fiducia nel trattare con la società doriana. Se queste operazioni dovessero andare in porto la cifra che il club dovrebbe incassare dal mercato sarebbe intorno ai 10 milioni di euro.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24