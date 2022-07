Calciomercato Sampdoria: offerta dell’Union Berlino per Thorsby. Le cifre

Calciomercato Sampdoria: l’Union Berlino ha presentato un’offerta ufficiale per Thorsby. Pronto un contratto fino al 2026

L’Union Berlino ha presentato la prima offerta ufficiale per Morten Thorsby. La società tedesca ha messo sul piatto 3,8 milioni di euro per provare a convincere la Sampdoria, che necessita di vendere per poter operare in entrata. Per il centrocampista norvegese è pronto un contratto quadriennale fino al 2026.

Sono ore di riflessione in casa blucerchiata. Thorsby, arrivato ieri nel ritiro di Ponte di Legno, potrebbe già salutare i compagni. Sembra essere sfumata, invece, l’ipotesi Salernitana.