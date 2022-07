Calciomercato Sampdoria: sirene inglesi per Damsgaard

Calciomercato Sampdoria, il Brentoford avrebbe scelto Mikke Damsgaard come sostituto di Eriksen: le richieste dei blucerchiati

Il Brentford e la Sampdoria hanno iniziato a parlare per Mikkel Damsgaard. L’esterno danese è il candidato principale per gli inglesi per sostituire Eriksen, trasferitosi al Manchester United.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Brentford ha offerto ai blucerchiati 14 milioni, mentre la Sampdoria ne chiede tra i 20 e i 25.