Calciomercato Sassuolo, i gioielli neroverdi che potrebbero partire

Il Sassuolo ha diversi nomi interessanti che sono finiti nel mirino delle big italiane e non solo: ecco chi potrebbe partire

Il Sassuolo ha in rosa diversi talenti che sono finiti nel mirino delle big italiane e non solo. Abbiamo parlato questa mattina di Frattesi e di Berardi, ma non sono solo loro.

Ci sono anche gli azzurri Raspadori e Scamacca, oltre a Boga. Quest’ultimo è molto ricercato da Atalanta, Napoli ma attenzione anche a De Zerbi che lo vorrebbe in Ucraina. Sul classe 2000, Raspadori, sarebbe forte l’interesse dell’Inter e già a gennaio potrebbe partire. Discorso diverso per Scamacca, che già in estate aveva rifiutato le avance della Juventus per giocare con continuità e crescere in neroverde. Tanti i discorsi in casa Sassuolo, al momento però potrebbero partire solo Berardi e Boga. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.