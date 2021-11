Calciomercato Sassuolo, Kyriakopoulos in uscita: i dettagli

Il Sassuolo già a gennaio potrebbe perdere Kyriakopoulos: sirene turche per il terzino che sta valutando l’offerta che gli è arrivata

Indiscrezione di mercato per quanto riguarda il Sassuolo. I neroverdi potrebbero perdere una pedina fondamentale dello scacchiere di mister Dionisi.

Secondo quanto riportato da Fanatik, proprio Georgios Kyriakopoulos potrebbe lasciare l’Emilia per andare in Turchia. Su di lui ci sarebbe il Trabzonspor. Sirene turche dunque per il terzino che già a gennaio potrebbe abbandonare la Serie A.