Calciomercato Sassuolo: piace Ulisses Garcia per la fascia. Chi è il nuovo obiettivo dei neroverdi e qual è la situazione per l’affare

Calciomercato Sassuolo: Ulisses Garcia è il nome nuovo per la fascia. Chi è il nuovo obiettivo dei neroverdi e tutti i dettagli dell’affare

Il Sassuolo guarda oltreconfine per puntellare la propria difesa in vista del girone di ritorno. La dirigenza emiliana, sempre attenta alle opportunità che offre il mercato internazionale, ha acceso i riflettori sulla Francia, individuando un obiettivo preciso per rinforzare la catena di sinistra: Ulisses Garcia. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’interesse del club neroverde per il difensore attualmente in forza all’Olympique Marsiglia è concreto ed è emerso con forza proprio in queste ore.

Il profilo: esperienza internazionale per la fascia

Ulisses Garcia, terzino sinistro svizzero classe 1996, non è un nome nuovo per gli scout europei. Giocatore dotato di una buona struttura fisica e di una notevole propensione alla corsa, Garcia vanta un curriculum di tutto rispetto che include esperienze significative in Bundesliga (con il Werder Brema), nel campionato svizzero (Young Boys) e, più recentemente, in Ligue 1 con la maglia dell’OM. Per il Sassuolo, l’acquisto di Garcia rappresenterebbe un’iniezione di esperienza e affidabilità. La dirigenza è alla ricerca di un elemento “pronto all’uso”, capace di interpretare le due fasi di gioco con disciplina tattica e di garantire spinta sulla corsia mancina, caratteristiche fondamentali per il gioco propositivo richiesto dallo staff tecnico.

La trattativa: fase esplorativa

Al momento, come sottolineato da Di Marzio, non si è ancora entrati nella fase operativa vera e propria della trattativa. Non c’è un’offerta ufficiale sul tavolo dei francesi, ma i contatti esplorativi sono già stati avviati. Il Sassuolo sta dialogando con l’entourage del calciatore e con il Marsiglia per capire i margini di manovra: si valutano la fattibilità economica dell’operazione e la disponibilità del giocatore a trasferirsi in Italia. Resta da vedere se nei prossimi giorni, con la chiusura del mercato che si avvicina, il club emiliano deciderà di affondare il colpo, trasformando il semplice interesse in una trattativa serrata per regalare a Fabio Grosso un nuovo titolare per la fascia sinistra.

