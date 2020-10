Calciomercato Serie A 2020: tutti gli acquisti aggiornati squadra per squadra

La stagione di Serie A 2020 è ormai iniziata mettendo in evidenza alcuni cambiamenti nelle squadre.

Napoli e Juventus hanno sicuramente soddisfatto le aspettative, così come il Milan, con un Ibrahimovic vero protagonista della prima gara. Meno bene la Roma invece, che al contrario di quanto ci si poteva aspettare dalle quote di calcio , porta a casa un solo punto.

Nonostante il campionato stia già muovendo i primi passi, non è ancora terminato il calciomercato, conferendo sensazioni diverse a questa stagione ritardataria e insolita. Per questo motivo, molte delle rose scese in campo potrebbero non essere la versione definitiva, soprattutto in caso di colpi di mercato dell’ultimo minuto.

Aggiornamento calciomercato Serie A: acquisti per squadra

Vediamo, quindi, quali sono tutti gli acquisti delle 20 squadre di Serie A aggiornati fino a oggi:

Atalanta. La squadra di Bergamo, forte dell’esperienza in Champions, sta portando avanti un mercato interessante segnato dall’arrivo di Pasalic dal Chelsea, Muratore e Romero dalla Juventus e Piccini dal Valencia. Acquistati anche Reca, Carnesecchi, Radunovic e Miranchuk.

Benevento. Il vero colpo dei giallorossi è l’arrivo di Glik, giocatore di esperienza. Entra nella rosa anche Ionita, Lapadula, Caprari e Dabo, tutti giocatori già con esperienze passate in A. Arrivato anche Foulon.

Bologna. Mercato insolitamente ricco per il Bologna con l’acquisto di Vignato, De Silvestri, Hickey, Calabresi, Donsah, Paz, Kingsley, Falletti, Falcinelli e Vergani. Rifondata la rosa per Mihajlovic.

Cagliari. I rossoblu, forti della nuova partnership con l’Adidas, stanno andando avanti sul mercato riscattando Rog e Simeone, rispettivamente da Napoli e Fiorentina. Entrano in rosa anche Pinna, Vicario, Despodov, Bradaric, Luvumbo, Aresti, Marin, Ceter, Sottil, Zappa, Pajac e Tripaldelli.

Crotone. Tanti acquisti anche per il Crotone con l’arrivo di Crespi, Viscovo, Garattoni, Petris, Giannotti, Romero, Borello, Kargbo, Nanni, Magallan, Cigarini, Rispoli, Riviere e Dragus.

Fiorentina. I voli si stanno rinforzando con l’arrivo di Bonaventura e Borja Valero, entrambi svincolati. Entrano in squadra anche Amrabat, Eysseric, Boateng, Illanes, Dabo, Ranieri, Saponara, Cristoforo, Gori e Biraghi.

Genoa. In squadra arrivano Cassata, Calò, Lapadula, Gunter, Salcedo, Parigini, Charpentier, Perin, Czyborra, Zajc, Agudelo, Badelj, Destro, Melegoni e Asoro.

Inter. La squadra di Conte punta allo scudetto con l’arrivo di Hakimi, Sanchez, Joao Mario, Vaggiannidis, Dalbert e Radu.

Juventus. I bianconeri hanno come vero obiettivo la Champions League. Pirlo ha a disposizione Arthur, Kulusevski, Romero, Pellegrini, Correia e McKennie. Da poco annunciato anche il ritorno di Alvaro Morata con un prestito da 10 milioni più riscatto a 45.

Lazio. Nella rosa entrano Reina, Escalante, Akpa-Akpro, Badelj, Durmisi, Wallace, Kiyine, Lombardi, Dziczek, Di Gennaro, Palombi, Rossi, Maistro, Adamonis, Muriqi e Fares.

Milan. I rossoneri sognano nuovamente l’Europa e lo fanno con Kalulu, Salemaekers, Kjaer, Reina, Rodriguez, Halilovic, Tonali, Brahim Diaz, Tatarusanus e Plizzari.

Napoli. Pochi, pochissimi acquisti per il Napoli, solo Osimhen, Rrahmani e Petagna.

Parma. Deludente il mercato del Parma con nessun acquisto per ora.

Roma. Niente colpi di mercato per la Roma, solo Pedro e Kumbulla.

Sampdoria. Arrivano Damsgaard, Verre, Ravaglia e Caprari.

Sassuolo. Mercato ricco per gli emiliani con Frattesi, Scamacc, Gravillon, Sala, Mazzitelli, Goldaniga, Odgaard, Ricci, Pierini, Defrel, Chiriches, Harslin, Ayhan, Schiappacasse e Adjapong

Spezia. La neopromossa porta in rosa Boloca, Ismajli, Sala, Zoet, Marchizza, Dell’Orco, Mattiello, Piccoli, Rafael, Deiola, Farias, Agudelo, Djidji, Estevez.

Torino. I granata si rinforzano con Rodriguez, Segre, Linetty, Vojvoda, Murru, Cancello e Vianni.

Udinese. Arrivati Opoku, Perica, Sierralta, Coulibaly, Molina, Ouwejan, Forestieri e Arslan.

Verona. Tanti acquisti per il Verona, tra cui Cetina, Casale, Balkovec, Henderson, Vitale, Ragusa, Di Gaudio, Almici, Cisse, Calvano, Magnani, Ruegg, Pandur, Gunter, Ilic, Tameze, Dimarco, Benassi, Amione, Barak, Diaby e Cancellieri.

Questi gli acquisti aggiornati del calciomercato Serie A 2020. Per ulteriori colpi di mercato sarà necessario attendere la chiusura.