Calciomercato Torino, Belotti ancora out: Pellegri nel mirino

Calciomercato Torino: per sopperire ai tanti infortuni di Belotti, i granata starebbero pensando a Pellegri del Milan

L’ennesimo infortunio di Andrea Belotti priverà il Torino del suo capitano per almeno altri due mesi. E così la società è pronta a correre ai ripari, considerando anche il contratto in scadenza del Gallo.

Come riportato da Tuttosport, i granata avrebbero messo nel mirino Pietro Pellegri. Il giovane attaccante non trova spazio al Milan, chiuso da Ibrahimovic e Giroud, e potrebbe quindi lasciare i rossoneri per raggiungere Juric; l’allenatore che nel 2016, al Genoa, lo fece esordire in Serie A.