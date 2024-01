Calciomercato Torino, Radonjic al Monza per arrivare a Doig

Calciomercato Torino: i granata aspettano il Monza per Radonjic, il ricavato servirà per prendere Doig dal Verona

Il Torino si muove sul calciomercato per consegnare a Juric quanto richiesto per il girone di ritorno e il primo nome del tecnico granata è Josh Doig del Verona. per arrivarci però, serve prima vendere.

Come riportato da Tuttosport, il nome in uscita è quello di Radonjic. Il calciatore ha mercato e ha già rifiutato l’offerta dei San Jose Earthquake in MLS. I granata allora aspettano il Monza, interessata al serbo e destinazione gradita dal giocatore: se arriverà l’offerta di 3.5 milioni, pari a quanto offerto dagli americani, il ricavato andrà a pagare lo scozzese.