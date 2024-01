Calciomercato Torino, Cairo: «Buongiorno? Lui vuole rimanere»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato del calciomercato granata evidenziando la situazione Buongiorno

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Sky Sport del calciomercato granata: soprattutto sulle voci che vedono Buongiorno lontano dalla capitale Sabauda.

PAROLE – «Abbiamo fatti investimenti e chiuderemo il bilancio in rosso. Sono anni che stiamo perdendo ma volevo dare di più al mister con dei nuovi innesti. Adesso l’importante è avere una squadra anche se non dobbiamo essere troppi. Con Buongiorno ci eravamo parlati, mi aveva manifestato il suo pensiero e io gli dissi ‘tu per me sei importantissimo, se rimani sono felicissimo’. Abbiamo un contratto fino al 2027».