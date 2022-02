Calciomercato Torino, Joao Pedro o Simeone per il post Belotti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Torino riflette: in caso di addio di Belotti, in pole Simeone e Joao Pedro. Le ultime sul calciomercato granata

Il Torino inizia a prepararsi e a fare i conti con il possibile addio di capitan Belotti. Come sostituirlo? Tuttosport fa il punto della situazione.

Il club, riferisce il quotidiano, vuole un attaccante di peso ed esperienza, nessuna intenzione di puntare su un giovane o su una scommessa. In pole ci sarebbero due giocatori del Cagliari: Joao Pedro e Giovanni Simeone.

Al primo posto della lista di Ivan Juric ci sarebbe l’argentino, che il tecnico croato conosce già e che riflette il profilo del giocatore che va cercando: buone doti da opportunista, freddezza sotto porta, velocità in contropiede che lo rende adattabile ad esterno offensivo su entrambe le fasce. Il giocatore, in prestito al Verona, verrà molto probabilmente riscattato dal club scaligero che poi, in caso di offerta positiva, potrebbe cederlo proprio al Toro.

L’altro nome è quello del capitano del Cagliari, versatile, capace di giocare come centravanti, seconda punta e trequartista. Secondo il quotidiano, i rossoblù, a fine stagione, rifonderanno la squadra e il numero 10 potrebbe essere messo sul mercato.