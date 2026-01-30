Calciomercato Torino, doppio colpo al fotofinish: firma Luca Marianucci, beffa al Verona per Kulenovic

Calciomercato Torino, granata scatenati al fotofinish: firma Luca Marianucci, beffato il Verona per Kulenovic

Il calciomercato del Torino si infiamma improvvisamente proprio a ridosso del gong finale. La dirigenza granata, guidata da Petrachi, ha piazzato un incredibile “uno-due” per rinforzare sia la difesa che l’attacco, regalando nuove opzioni tattiche alla squadra in vista del girone di ritorno. Le operazioni, concluse con la rapidità tipica delle ultime ore di trattative, portano sotto la Mole due profili diversi ma funzionali: Luca Marianucci e il bomber Kulenovic.

Blitz a sorpresa: ecco Marianucci dal Napoli

La prima notizia è un vero e proprio colpo di scena. A fari spenti, il Torino ha chiuso l’accordo con il Napoli per l’arrivo di Luca Marianucci. Il giovane difensore arriva in Piemonte con la formula del prestito secco. Un’operazione lampo, nata e conclusa nel giro di poche ore per sopperire a esigenze numeriche nel reparto arretrato e garantire un’alternativa fresca. Secondo Di Marzio, l’intesa è totale: le firme sui contratti stanno avvenendo proprio in questi minuti, permettendo al giocatore di mettersi subito a disposizione dello staff tecnico.

Kulenovic: sorpasso decisivo e “sì” di Boban

Se Marianucci è la scommessa, il colpo per l’attacco ha il sapore della battaglia di mercato vinta. Il Torino ha effettuato il sorpasso definitivo ai danni dell’Hellas Verona per Kulenovic. Il centravanti croato della Dinamo Zagabria, attaccante vecchio stampo abile nel gioco aereo e nel proteggere palla per far salire la squadra, vestirà la maglia granata. Fondamentale per la chiusura dell’affare è stato il via libera di Zvonimir Boban, leggenda del calcio croato e figura chiave nelle dinamiche del club di Zagabria. La formula trovata è quella del prestito con diritto di riscatto, che potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive. I documenti sono in fase di scambio: il Toro ha il suo nuovo numero nove per tentare l’assalto all’Europa.