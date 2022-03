Calciomercato Torino, obiettivo Milik: i granata sognano il super colpo

Calciomercato Torino: i granata pensano a Milik per la prossima stagione che al Marsiglia non gioca quanto vorrebbe

Il Torino sogna in grande in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata avrebbero messo nel mirino Arek Milik. L’attaccante polacco piaceva già la scorsa estate, ma ora i si potrebbe tentare l’affondo.

L’ex Napoli ha giocato solo il 40% delle partite da titolare al Marsiglia, ma è riuscito comunque a mettere a segno 20 gol in stagione. Col c.t. Sampaoli non ha legato tantissimo e così potrebbe riaprirsi la pista per un suo ritorno in Italia. L’obiettivo per il Torino resta molto difficile, ma Milik resta comunque uno dei grandi nomi in lista.