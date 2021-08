Calciomercato Torino, ritorno di fiamma per Chiquinho

Calciomercato Torino, i granata alla ricerca di un rinforzo per l’attacco, sono tornati con decisione sul protoghese: le ultime

Tuttosport fa il punto della situazione sul mercato del Torino. I granata sono in cerca di un rinforzo per il reparto offensivo che conferisca imprevedibilità alla manovra. Per i granata ci sarebbe stato un ritorno di fiamma per Chiquinho, in forza al Benfica, i cui discorsi erano stati avviati ai tempi della cessione di Meité.

Le pretese dei lusitani si sono ora abbassate e l’operazione potrebbe presto chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato sui 6/7 milioni di euro.