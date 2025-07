Calciomercato Toro, occhi puntati su Andrea Colpani per rinforzare la trequarti. I dettagli

Calciomercato Toro, occhi puntati su Andrea Colpani per rinforzare la trequarti. Oristano costa troppo, tutti i dettagli

Il Torino è attivo sul mercato in cerca di soluzioni per rinforzare il reparto offensivo, e nelle ultime ore il nome di Andrea Colpani, trequartista classe 1999 del Monza, è emerso come possibile obiettivo. Il giocatore, noto per la sua visione di gioco e la capacità di inserimento, è finito sul taccuino della dirigenza granata, come riportato da Sky Sport.

L’interesse per Colpani nasce dalle difficoltà riscontrate nella trattativa per Gaetano Oristanio, giovane talento offensivo del Venezia, nato nel 2002 e reduce da una stagione promettente. Il club lagunare ha fissato il prezzo a 8 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dal Torino, che ha dunque virato su alternative più sostenibili. Tra queste, Colpani rappresenta una pista concreta e tecnicamente valida.

Reduce da un’annata complicata con la maglia della Fiorentina, Colpani ha collezionato 31 presenze e segnato 2 gol, ma ha chiuso la stagione in anticipo a causa di un infortunio al piede. Questo ha spinto il club viola a non esercitare il diritto di riscatto, restituendolo quindi al Monza. Il nuovo tecnico dei brianzoli, Paolo Bianco, ex difensore e ora allenatore noto per la sua attenzione allo sviluppo dei giovani, ha paragonato il fantasista a Cole Palmer per movenze e qualità, dichiarando che farebbe carte false per trattenerlo in Serie B.

Il Torino, guidato dal presidente Urbano Cairo e dal direttore tecnico Davide Vagnati, sta valutando l’affondo decisivo per assicurarsi le prestazioni del centrocampista offensivo. Il club granata è consapevole del valore del giocatore e della concorrenza sul mercato, ma la volontà è quella di muoversi con decisione nelle prossime settimane.

Colpani potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la trequarti del Torino, offrendo qualità, fantasia e una buona esperienza maturata in Serie A. Il mercato granata entra nel vivo.