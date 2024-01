Calciomercato Verona, UFFICIALE l’arrivo di Noslin

L’Hellas Verona ha ufficializzato l’arrivo di Tijjani Noslin dal Fortuna Sittard. Tutti i dettagli sul nuovo arrivo

L’Hellas Verona, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’arrivo di Tijjani Noslin.

COMUNICATO – «Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – a titolo definitivo – da Fortuna Sittard le prestazioni sportive dell’attaccante olandese Tijjani Noslin. Nato il 7 luglio 1999 ad Amsterdam, Noslin dopo aver mosso i primi passi nell’FC Twente Under 19 nella stagione 2016/17, in quella successiva si trasferisce all’Hercules, formazione olandese che milita in Derde Divisie B. È in questa squadra che il giovane olandese inizia ad affermarsi con regolarità tra i professionisti. Nella stagione 2018/19 disputa 10 partite con la maglia dell’Hercules, realizzando 4 gol. Il campionato successivo, 2019/20, aumenta il numero di presenza e gol segnati: gioca 16 partite e realizza 6 reti. Nella stagione 2021/22 lo acquista il Fortuna Sittard e con la sua nuova maglia inizia a conoscere anche la Eredivise, la prima lega di calcio olandese. In maglia gialloverde, Noslin disputa 24 presenze in campionato e segna 1 gol. Nel torneo successivo scende in campo in 31 occasioni andando a rete per 5 volte. Anche nella stagione attuale è protagonista con la maglia del Fortuna: ha disputato 13 partite e ha segnato 3 gol. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Tijjani, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra».