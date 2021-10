Calciomercato, Aurier ufficiale al Villarreal

E’ ufficiale l’arrivo di Serge Aurier al Villarreal, il terzino era ancora nella lista svincolati

Serge Aurier è ufficialmente un nuovo giocatore del Villarreal. Il terzino ivoriano è stato preso dagli spagnoli, avversari dell’Atalanta in Champions League, da svincolato.

Ha firmato un contratto annuale con l’opzione di prolungare per altre due stagioni. Si unirà al gruppo dopo la sosta della nazionali visto che è stato convocato dalla Costa d’Avorio per gli impegni in vista del percorso per la Qualificazione ai Mondiali.