Barcellona scatenato sul mercato: piacciono Ziyech e Werner

Il Barcellona dopo aver messo gli occhi su Ferran Torres ora punta anche Ziyech e Werner del Chelsea

Il Barcellona mette gli occhi in Inghilterra in vista del mercato di gennaio. I blaugrana vorrebbero rinforzarsi per regalare a Xavi un paio di colpi importanti in vista del girone di ritorno.

Secondo Sport il Barcellona avrebbe richiesto al Chelsea sia Ziyech e sia Werner. I Blues sarebbero disposti a cedere i due giocatori, ma non vorrebbero farlo ad una diretta concorrente per la Champions League. Bisognerà aspettare e capire cosa succederà nell’ultimo turno della Champions al Barcellona.