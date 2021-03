Calhanoglu: «Nostro anno migliore. Il Milan deve restare in alto»

Ecco le dichiarazioni di Hakan Calhanoglu a Sky Sport nel prepartita del match tra Milan e Manchester United

«Secondo me l’importanza della gara la sentono tutti, è il nostro miglior anno. Vogliamo continuare su questa strada, abbiamo bisogno di questo perché il Milan deve restare in alto. Abbiamo fatto una gran gara al ritorno, oggi siamo in casa e vogliamo fare il massimo per andare al prossimo turno».