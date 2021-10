Calvarese: «Parole Gasperini? Qualcosa non funziona nella comunicazione degli arbitri»

Gianpaolo Calvarese ha commentato le dure parole di Gian Piero Gasperini di ieri ai microfoni di Radio Punto Nuovo

«Ha detto che non capisce certe decisioni e che le scelte andrebbero spiegate, anche Caressa chiede più trasparenza da parte degli arbitri. Se lo dicono in molti magari qualcosa non funziona davvero nella comunicazione. Con la tecnologia si potrebbe anche rendere disponibile a tutti la comunicazioni tra arbitro e Var».