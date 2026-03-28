Calciomercato
Cancelo, futuro da decifrare per l’ex Juventus: il portoghese ha già espresso la sua volontà per l’estate
Cancelo, quale sarà la prossima destinazione? L’ex Juve ha un desiderio preciso per la sessione estiva. Le ultimissime
Il futuro di João Cancelo continua a essere uno dei temi più caldi del mercato internazionale. Come riportato da Fabrizio Romano, il terzino portoghese ha idee chiarissime: vuole restare al Barcellona anche oltre la fine della stagione, quando scadrà il suo prestito oneroso fissato per giugno.
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Per trasformare questo desiderio in un accordo definitivo, il club blaugrana è pronto a intensificare i contatti con Jorge Mendes. Nelle prossime settimane la dirigenza catalana valuterà le soluzioni economiche più sostenibili per trattenere Cancelo, considerato un elemento centrale nel progetto tecnico.
La Juventus, lo scorso gennaio, aveva effettuato un sondaggio concreto nel momento in cui il giocatore stava lasciando l’Al-Hilal per tornare in Europa. Un interesse reale, ma che oggi sembra destinato a scontrarsi con la volontà del portoghese di proseguire la sua avventura in maglia Barcellona.